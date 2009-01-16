Ющенко і Пібалгс поговорили про відновлення постачання газу
Комісар запропонував взяти гз у європейських компаній
Київ. 16 січня. УНІАН. Відбулась телефонна розмова Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Комісаром Єврокомісії з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави поінформував співрозмовника про стан справ у переговорах з Російською Федерацією щодо відновлення постачання газу.
Комісар Єврокомісії А.ПІБАЛГС запропонував тимчасовий механізм забезпечення постачання газу із залученням європейських газових копаній, які б, у свою чергу, вирішили питання постачання технологічного газу.
Президент України наголосив, що питання постачання природного газу до України, а також питання транзиту взаємопов`язані і мають розглядатися в одному пакеті.
Глава Української держави підтвердив готовність детально розглянути пропозиції, які наразі готують європейські газові компанії.