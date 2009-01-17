Медведєв сподівається, що Тимошенко має повноваження на переговори

Москва. 17 січня. УНАН. Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ розраховує, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО уповноважена вести газові переговори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві після завершення «газового» саміту.

«Я щиро розраховую на те, що присутня на нашій зустрічі прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має всі необхідні мандати для того, щоб представляти Україну», - сказав Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що посада прем`єр-міністра завжди дає можливість «здійснювати певні дії»

«Я сподіваюся, що й сьогодні це так, і жодні повноваження для прем`єр-міністра України не урізано і не обмежено», - наголосив він.

Водночас Д.МЕДВЕДЄВ нагадав, що під час телефонних переговорів Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошував, що позиція Президента і прем`єра України з газового питання абсолютно ідентична.