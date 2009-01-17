ЄС не задоволений результатами конференції у Москві

Київ. 17 січня. УНІАН. Європейський Союз висловив незадоволеність результатами конференції з газової кризи, що відбулася у Москві, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на заяву Євросоюзу.

«Чеське президентство ЄС не задоволене результатами міжнародної конференції глав держав і урядів з відновлення постачання російського газу європейським споживачам», - йдеться в заяві ЄС, поширеній в Брюсселі.

«Ми чекали, що обидві сторони оголосять, що вони досягли домовленості щодо відновлення російського газу в ЄС через Україну. Але цього не сталося», - зазначив чеський міністр енергетики Мартін РЖИМАН, який брав участь у саміті від імені ЄС.

Як повідомляв УНІАН, в саміті брали участь делегації низки країн. Європейську комісію представляв комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

Українську делегацію очолювала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, Президента України представляв Уповноважений глави держави з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.