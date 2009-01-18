В Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання промисловості Гунтера Ферхойгена та комісара ЄС з питань науки та досліджень Янеша Поточніка

В ході прес-конференції комісари представлять доповідь щодо досягнень Європи в галузі науки та досліджень в 2008 році, а також доповідь щодо національних інноваційних політик країн-членів ЄС.

Дата проведення: 22 січня 2009 року Час початку: 12-30