В Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання промисловості Гунтера Ферхойгена та комісара ЄС з питань науки та досліджень Янеша Поточніка
15:00, 18 січня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісари представлять доповідь щодо досягнень Європи в галузі науки та досліджень в 2008 році, а також доповідь щодо національних інноваційних політик країн-членів ЄС.
Дата проведення: 22 січня 2009 року Час початку: 12-30
Час початку: 12-30
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