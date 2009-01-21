Україна в 2008 році збільшила транзит газу до Європи на 3,8%

Київ. 21 січня. УНІАН. ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України”, за оперативними даними, в 2008 році протранспортувала в країни Європи 119,6 млрд. куб. м. природного газу, що на 4,4 млрд. куб. м або на 3,8% більше, ніж у 2007 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Україна протранспортувала в країни Європи 112,1 млрд. куб. м. природного газу, що на 1,7 млрд. куб. м, або на 1,5% менше, ніж у 2006 році. Основною причиною зниження обсягів транзиту газу в 2007 році стала переорієнтація ВАТ “Газпром” постачань газу на південь Російської Федерації через введений в експлуатацію газопровід “Октябрська-Сохранівка” в обхід території України.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Станом на 01.01.2008 р., газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складалася з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.