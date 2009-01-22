Мінпаливенерго думає відновити експорт електрики в Польщу

Київ. 22 січня. УНІАН. Міністерство палива та енергетики України сподівається, що “Укрінтеренерго” відновить експортні постачання електроенергії у напрямку Польщі з 1 лютого цього року. Про це УНІАН повідомив перший заступник міністра палива та енергетики Олег БУГАЄВ.

За його словами, “Укрінтеренерго” припинило постачання на адресу польського контрагента компанії Zomar у грудні минулого року, оскільки на тлі спаду промислового виробництва в Польщі польські партнери відмовилися від імпорту.

О.БУГАЄВ повідомив, що зараз тривають переговори про відновлення експорту.

“Переговори йдуть конструктивно, і ми сподіваємося, що з лютого експорт поновиться”, - сказав він. Зазначивши при цьому, що ціна, зафіксована в польському контракті, у будь-якому разі не буде нижчою за ту, що склалася на внутрішньому ринку.

Довідка УНІАН. Україна експортує електроенергію в Польщу з 1995 року. За даними польської фірми Zomar, яка має підписаний контракт з «Укрінтеренерго» на постачання електроенергії, щомісяця Польща одержує від 140 до 215 МВт електроенергії, що становить менше 1% польського ринку електроенергії. Україна з жовтня 2007 року по квітень 2008 року припинила постачання електроенергії до Польщі через те, що ціна її продажу була нижчою, ніж на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) в країні.

У березні 2008 р. Zomar підписав новий контракт з «Укрінтеренерго» на 3 роки, згідно з яким польська фірма мала оплачувати електроенергію за фіксованою ціною в 2008 році, а з 2009 року за ринковою формулою на базі ціни ОРЕ.

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності ”Укрінтеренерго” – оператор з експорту української електроенергії – постачає електроенергію до Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії і Молдови. Крім того, компанія здійснює проектування енергооб`єктів (ГЕС, ТЕС, ЛЕП тощо) до введення їх в експлуатацію, включаючи постачання устаткування, монтаж, налагоджування і подальше обслуговування, а також реконструкцію, модернізацію і ремонт діючих енергооб`єктів.

”Укрінтеренерго” постачає до Угорщини, Словаччини і Румунії електроенергію, яку виробляє Бурштинська ТЕС.