МЗС хоче створити ”дорожню карту” по лібералізаації віз з ЄС

Київ. 26 січня. УНІАН. Цього року Міністерство закордонних справ України має намір затвердити «дорожню карту» щодо запровадження безвізового режиму з країнами ЄС для українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО на прес-конференції, представляючи пріоритети зовнішньої політики України на 2009 рік.

«На цей рік ми ставимо перед собою чітку і ясну мету – розробити дорожню карту – це план наших з ЄС дій, який у підсумку приведе до безвізового режиму для українських громадян», - сказав міністр.

Він зазначив, що МЗС розраховує вже в 2-3 кварталі вийти на підписання цієї «дорожньої карти».

Крім того, цього року планується підписати угоди про спрощення візового режиму з Великою Британією, Ісландією і Швейцарією.

Крім того, за словами В.ОГРИЗКА, цього року планується завершити переговори про підготовку угоди з ЄС про асоціацію.

«При цьому ми будемо враховувати не тільки часові рамки, а й якість цього документу», - додав він.

Також, за словами міністра, цього року буде прийнято новий практичний інструмент співпраці України з ЄС на заміну плану дій Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму, яка набула чинності з 1 січня 2008 року.