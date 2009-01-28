Справа Гонгадзе потребує розслідувань, а не заяв

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від фракції Блоку Литвина Микола ШЕРШУН вважає, що справа Гонгадзе потребує розслідування, а не гучних заяв.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН після схвалення в ПАРЄ резолюції, відповідно до якої стеження за ходом розслідування справи Гонгадзе було включено до процедури моніторингу України.

“Будемо відверті, це справа, яка розслідується вже дуже давно, і зроблено багато гучних заяв. Сьогодні мені було дуже неприємно, коли я практично другий день працюю в ПАРЄ і спостерігав за тим, наскільки делегації монолітні інших країн, настільки неприємно було мені сьогодні чути заяву наших колег, що ще практично нічого не розкрито, але вже називаються прізвища: той сказав, той підбурив”, - зазначив депутат.

Він висловився категорично проти пошуку сенсацій при розслідуванні таких справ, як справа Гонгадзе.

“Мій зять, до речі журналіст, і я страшно також хвилююся за нього і взагалі хвилююся за всю ситуацію”, - сказав М.ШЕРШУН.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ПАРЄ схвалила резолюцію, підготовлену підготовлений Сабіною ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР під назвою “Розслідування злочинів, нібито скоєних високопосадовцями протягом правління КУЧМИ в Україні – справа Гонгадзе, як знаковий приклад”. Згідно з документом, ПАРЄ вирішила стежити за розслідуванням справи Гонгадзе та інших резонансних злочинів в Україні в рамках процедури моніторингу.

Під час обговорення проекту резолюції про включення справи Гонгадзе до процесу моніторингу України депутат Верховної Ради від фракції БЮТ Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявив про намір ініціювати створення нової слідчої комісії в парламенті з розслідування цієї справи, а також навів висновки комісії, яку він очолював з 2002 по 2006 роки в парламенті, відповідно до яких замовником злочину був Леонід КУЧМА, а підбурювачем в організації викрадення журналіста – колишній голова Адміністрації Президента Україна Володимир ЛИТВИН.