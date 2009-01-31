У Страсбурзі розпочнеться вечірнє засідання сесії Європарламенту
22:03, 31 січня 2009Новини ЄС
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В ході засідання депутати планують провести дебати щодо ситуації в Косово, впливу фінансової кризи на автомобільну промисловість, консульський захист громадян ЄС в третіх країнах. Крім того, депутати планують заслухати повідомлення Єврокомісії щодо наслідків шторму “Клаус”, що пронісся у Південній Європі.
Дата проведення: 4 лютого 2009 року Час початку: 15-00
Час початку: 15-00
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