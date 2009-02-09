МЗС пропонує моделі спвпраці з ЄС у боротьбі з піратством
13:09, 09 лютого 2009Новини ЄС
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Деталі пропозицій невідомі
Київ. 9 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ України опрацювало пропозиції щодо моделі участі України в операціях Європейського Союзу по боротьбі з піратством.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.
«Ці пропозиції передані Кабінету міністрів України на розгляд», - сказав він.
В.КИРИЛИЧ зазначив, що участь України в антипіратській операції є одним із пріоритетів МЗС України.
«Уряд мав би розглянути і схвалити ту чи іншу модальність участі України в антипіратській операції», - додав він.
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