МЗС пропонує моделі спвпраці з ЄС у боротьбі з піратством

Київ. 9 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ України опрацювало пропозиції щодо моделі участі України в операціях Європейського Союзу по боротьбі з піратством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Ці пропозиції передані Кабінету міністрів України на розгляд», - сказав він.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що участь України в антипіратській операції є одним із пріоритетів МЗС України.

«Уряд мав би розглянути і схвалити ту чи іншу модальність участі України в антипіратській операції», - додав він.