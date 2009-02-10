Україна має бути з ЄС чи з Росією?

Брюссель. 10 лютого. УНІАН. Голова групи ліберальних партій Європарламенту Грехем УОТТСОН не хотів би, щоб Росія роз’єднувала Україну з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

«Я проти того, щоб нас роз’єднувала Росія, яка, наприклад, заявляла, що Україна крала газ», - сказав він.

Лідер лібералів зазначив, що його група є активною у розвитку ініціативи «Східне партнерство» для посилення відносин зі східними країнами сусідами.

У свою чергу спікер українського парламенту зазначив, що Україна розраховує на підтримку ЄС.

«Для нас важливо, чи буде Україна використовуватися у боротьбі між Сходом та Заходом, що не буде на користь ні Україні, ні Європі, чи буде вона заохочуватися до інтеграції до Європи», - сказав В.ЛИТВИН.