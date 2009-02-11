Міністр зовнішньої торгівлі Франції відвідає Донеччину

Донецьк. 11 лютого. УНІАН. Донецьку область у березні 2009 року відвідає міністр зовнішньої торгівлі Франції Анн-Марі ІДРАК.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР, який прибув учора в Донецьк з дводенним візитом.

За його словами, міністр планує обговорити перспективи співпраці регіонів Франції та України. «Крім того, на початку квітня в Донецьку відбудеться семінар з питань проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012», - сказав Ж.ФОР.

Він повідомив, що в перший день візиту в Донецьк провів зустріч з головою облдержадміністрації Володимиром ЛОГВИНЕНКОМ і головою облради Анатолієм БЛИЗНЮКОМ. «У вашій області я вперше, і це моя відповідь на візит керівництва Донецького регіону до Парижа 2008 року», - зазначив Ж.ФОР.

Він сказав, що на зустрічі з керівниками області обговорював низку ділових і культурних проектів між Донецькою областю і Францією, які заплановано реалізувати 2009 року. Посол зазначив, що економічна криза не може заважати розвитку відносин, а повинна, навпаки, стимулювати їх.

Учора ж Ж.ФОР відвідав Донецький національний технічний університет, де зустрінеться з ректором Олександром МІНАЄВИМ і деканом кафедри французької мови Геннадієм КЛЯГІНИМ. Під час зустрічі Посол Франції урочисто вручив декану французький «Орден академічних пальм». «Це дуже висока почесна нагорода Франції, яка присуджена панові КЛЯГІНУ за діяльність зі зміцнення наукових і культурних зв`язків між нашими країнами», - наголосив Ж.ФОР.

Він також повідомив, що 11 лютого зустрінеться з Донецьким міським головою Олександром ЛУК`ЯНЧЕНКОМ, директором Донецької торгово-промислової палати Геннадієм ЧИЖИКОВИМ і відвідає французький гіпермаркет ”Ашан”, який недавно відкрився в Донецьку.

Довідка УНІАН. Зовнішньоторговельний оборот між Донецькою областю і Францією за 11 місяців 2008 року становив 70,3 млн. дол. Питома вага Франції в загальному обсязі товарообігу Донецької області становить 0,2%, тимчасом як у торговому обороті з іншими країнами близько 1%. Традиційно з Донбасу до Франції експортується продукція машинобудування, хімічної промисловості, будівельні матеріали.