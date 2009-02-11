Українці мають добре подумати перед вступом до НАТО
Вважає голова Сенату Бельгії
Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Голова сенату Бельгії Анрі Де ДЕКЕР вважає, що українці мають отримати час на роздуми для вирішення питання щодо вступу до НАТО.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.
«Люди мають подумати дуже ретельно щодо цього питання і щодо того, що буде краще для країни у майбутньому», - сказав А.Де ДЕКЕР. Голова сенату Бельгії зазначив, що це питання є дуже складним.
Відповідаючи на запитання щодо його оцінок перспектив європейської інтеграції України, А.Де ДЕКЕР зазначив, що в нього немає сумнівів у тому, що Україна одного дня приєднається до ЄС.
«Ми відчуваємо в Бельгії, що фундаментально Україна – це європейська держава», - сказав він.