У Брюсселі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують заслухати Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єра Солану щодо ролі ЄС на Близькому Сході, а також визначитися щодо відповідної резолюції. Крім того, депутати проведуть голосування щодо проектів доповідей Яцека Сарюш-Вольського (група народних партій, Польща) про щорічний звіт спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС за 2007 рік, Арі Ватанена (група народних партій, Франція) про роль НАТО в безпековій архітектурі ЄС. В ході засідання депутати також планують обговорити проекти доповідей Паскуаліни Наполєтано (група соціалістичних партій, Італія) про Союз для Середземномор’я, Конрада Шиманські (група “Союз за Європу націй”, Польща) про перегляд фінансового інструменту Європейської політики сусідства

Дата проведення: 18 лютого 2009 року Час початку: 15-00