У Польщі продовжать сезон знижок

Варшава. 17 лютого. УНІАН. Економічна криза змушує роздрібних торговців у Польщі продовжити традиційний сезон знижок на товари, який, за прогнозами експертів, може тривати навіть цілий рік.

Як пише газета Polska, в торгових центрах зі знижкою продаються не лише – як традиційно - товари минулого сезону, а навіть речі з нової весняно-літньої колекції.

Видання зауважує, що розмір знижок становить від 25-50% до навіть 80-90% в спеціальних магазинах, котрі торгують товаром, який був не розпроданий під час сезону розпродажу в фірмових магазинах.

За даними газети, магазини переповнені товаром, який замовили з розрахунку подальшого росту ринку, але який в умовах кризи практично ніхто не купує.

«Торгові мережі замовляли колекції, коли в торгівлі була дуже добре коньюнктура, а ріст роздрібної торгівлі складав 18-20%», - відзначає експерт цього ринку Пьотр ХАМАН.

Він додає, що тепер магазини хочуть будь-якою ціною позбутися товару, аби отримати готівку.

Polska також наводить приклади багатьох бонусних пропозицій магазинів, серед яких різноманітні подарунки та додаткові знижки.

«Триває промоція в мережі Wallis, кожен хто купить сукню, плащ чи сумку, на другу покупку отримає 50% знижку... в Qubus за купівлю двох речей третю отримуєш безкоштовно... салон білизни Esotiq пропонує 50% знижки у випадку купівлі двох комплектів з нової колекції», - пише газета.

Експерти не очікують різкого зміну тренду через те, що в умовах кризи дедалі частіше люди відмовляються від покупок, що також підтверджують статистичні дані.

Зокрема, в грудні минулого року темп росту роздрібної торгівлі зменшився до 6,6% з понад майже 24%.

Аналітики прогнозують, що в поточному році динаміка в цій сфері знизиться до 3% через зменшення заробітків поляків та суттєвий ріст безробіття через світову економічну кризу.

Як повідомляв УНІАН, ВВП Польщі в поточному році може впасти до 0-2% з 4,8% в минулому через економічну кризу.

Польський уряд в рамках боротьби з кризою на початку лютого вирішив обмежити видатки бюджету на 5,6 млрд. доларів до близько 90 млрд. доларів.

В січні у Польщі рівень безробіття перевищив 10%, що стало одним із найвищих показників останніх років.