Придністров`я вирішило не пускати чиновників з ЄС та США

Київ. 19 лютого, УНІАН. Президент Придністров`я Ігор СМИРНОВ заборонив в`їзд в республіку чиновникам з Євросоюзу і США.

Про це РІА «Новости» повідомив співробітник адміністрації придністровського лідера.

За його словами, рішення про заборону прийнято у відповідь на візові обмеження відносно низки придністровських чиновників.

16 лютого Рада міністрів Євросоюзу продовжила на 12 місяців - до 27 лютого 2010 року дію «обмежувальних заходів» відносно керівництва Придністров`я. Візові обмеження стосуються 19 придністровських персоналій, зокрема лідера Придністров`я І.СМИРНОВА і двох його синів - глави митного комітету Володимира СМИРНОВА і лідера Патріотичної партії Олега СМИРНОВА.

«Заборона на в`їзд стосується виключно чиновників Євросоюзу та США і жодним чином не розповсюджуватиметься на громадян країн Європи і Америки», - відзначив співробітник адміністрації.

Напередодні МЗС Придністров`я розповсюдив заяву, в якій назвав візові обмеження для придністровських чиновників спробою тиску з боку Євросоюзу і США.