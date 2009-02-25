Депутат Європарламенту просить Комісію про допомогу Україні

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту, співголова Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) попросив Єврокомісію подумати про надання фінансової допомоги Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив співголова Комітету Борис ТАРАСЮК після першого дня 12-го засідання Комітету.

“А.СЕВЕРІН звернуся до Єврокомісії з тим, щоб ЄС розглянув можливість виділення пакету фінансової допомоги Україні, як важливому стратегічному партнеру ЄС”, - сказав він.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до кількох країн та до Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ з листами, в яких просила про надання фінансової допомоги. Разом з тим, за словами Б.ТАРАСЮКА, якої сь конкретної відповіді депутати поки не почули.

“Будемо сподіватися, що це питання знайде відображення в заключному документі (за підсумками засідання Комітету – УНІАН)”, - сказав він. .