Українсько-польська комісія засідатиме у травні

Київ. 26 лютого. УНІАН. Чергове - третє - засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва планується провести в травні у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, такий план обговорювався сьогодні в ході зустрічі міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА з послом Республіки Польща Яцеком КЛЮЧКОВСЬКИМ.

При цьому сторони зазначили, що засідання комісії має бути проведене після засідань ряду робочих груп, створених у рамках комісії.

Польща є найбільшим торговим партнером України серед країн Центральної і Східної Європи.

За 1999-2008 роки експорт українських товарів і послуг до РП зріс у 7 разів (з 339 до 2 млрд. 490 млн. дол. США), імпорт – більш ніж у 16 разів – з 271 до 4 млрд. 508 млн. дол. США. При цьому близько 94,6% традиційно припадає на товари і 4,4 % - на послуги.

За 9 місяців 2008 року обсяг польських інвестицій збільшився на 46,7 млн. дол. США і становив у цілому 717,2 млн. дол. США (1,9% від усіх іноземних інвестицій в Україні). Польські інвестиції прямують на обробну промисловість (близько 60%), у фінансовий сектор (близько 20%), в оптову і роздрібну торгівлю (12%). У регіональному розрізі більше всього інвестицій надходить до західних областей України і м. Києва.