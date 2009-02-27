Єврокомісія надасть 436 млн. євро на відновлення Гази

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. Єврокомісія надасть 436 млн. євро на підтримку Палестини в2009 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, офіційно про це оголосить комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР 2 березня під час міжнародної конференції донорів на підтримку палестинської економіки та реконструкції Гази.

Конференцію, на якій головуватимуть Єгипет та Норвегія, планують відвідати Генеральний Секретар ООН Бан КІ-МУН, Держсекретар США Хілларі КЛІНТОН, міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА, представники міжнародних донорів.