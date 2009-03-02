Україна відкрила почесне консульство у Флоренції

Київ. 2 березня. УНІАН. 27 лютого посол України в Італійській Республіці Георгій ЧЕРНЯВСЬКИЙ урочисто відкрив Почесне консульство України у Флоренції з компетенцією у регіонах Тоскана та Умбрія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Таким чином, започатковано роботу вже четвертого Почесного консульства, що представлятиме інтереси громадян та держави на Апенінському півострові», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, консульська установа стане допоміжним осередком для понад 30 тисяч українських громадян, які проживають у регіонах Тоскана та Умбрія у забезпеченні їхніх прав та законних інтересів, а також додатковим інструментом, спрямованим на розвиток і підтримку торгово-економічних зв’язків між Україною та згаданими регіонами.

Очолить Почесне консульство України відомий флорентійський підприємець та адвокат Анжело ВІДАЇЧ.