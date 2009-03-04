Країни НАТО думають відновити співпрацю з Росією

Брюссель. 4 березня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять відновлення діяльності Ради НАТО-Росія.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу речник НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.

“Міністри обговорять відносини з Росією, включаючи відновлення роботи Ради Росія-НАТО на рівні послів та міністрів”, - сказав він.

“Відновлення діалогу не означає, що ми відкликаємо наше засудження подіям, які відбулися у серпні на Кавказі і можливому рішенню Росії побудувати військову базу в Абхазії”, - додав Дж.АПАТУРАЙ.

За словами представника НАТО, є області, співпраця в яких буде корисною як для НАТО, так і для Росії, зокрема, з врегулювання ситуації в Афганістані, боротьбі з міжнародним тероризмом тощо.

Як повідомляв УНІАН, формальні засідання Ради НАТО-Росія були перервані з ініціативи НАТО після російсько-грузинської війни у серпні 2008 року.