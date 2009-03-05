Клінтон хоче переконати Лаврова, що ЄС має право на ракети

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Державний секретар США Хіларі КЛІНТОН під час завтрашньої зустрічі в Женеві спробує переконати міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА у тому, що країни Європейського Союзу мають право на оборону, в тому числі протиракетну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО.

«Я намагатимуся переконати його, що країни ЄС мають паво захищатися від викликів XXI століття», - сказала Х.КЛІНТОН.

Держсекретар США зазначила, що її країна готова допомогти європейським країнам у побудові такої системи захисту.

При цьому Х.КЛІНТОН окремо наголосила на тому, що елементи системи протиракетної оборони, яку США планують розмістити в Чехії та Польщі, не спрямовані проти Росії, а проти таких викликів сучасності як міжнародний тероризм чи іранська ядерна програма.

Як повідомляв УНІАН, США мають намір розмістити в Польщі та Чехії елементи свої системи ПРО. Вони аргументують це необхідністю захисту від міжнародного тероризму, підкреслюючи загрозу з боку Ірану. Проти розміщення ПРО в Європі виступає Росія, яка вважає, що ця система спрямована проти неї. У відповідь Росія заявила, що розмістить оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» в Калінінградській області.