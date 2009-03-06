В 4 кварталі 2008 року ВВП в ЄС впав на 1,5%

Брюссель. 6 березня. УНІАН. За уточненими даними, в 4 кварталі 2008 року ВВП знизився в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) на 1,5% порівняно з третім кварталом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з четвертим кварталом 2007 року, ВВП у четвертому кварталі 2008 року також знизився на 1,3% в єврозоні та в ЄС-27.

В цілому, у 2008 році ВВП в єврозоні зріс на 0,8% порівняно з 2007 роком, в ЄС-27 - на 0,9%.

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, в 3 кварталі 2008 року ВВП зменшився на 0,2% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27 порівняно з другим кварталом 2007 року.

В 2007 році ВВП зріс на 2,6% в єврозоні та на 2,9% в ЄС-27 порівняно з 2006 роком.

В 2008 році до зони євро належали 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Кіпр та Мальта.