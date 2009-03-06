Регуляторні бар`єри заважають розвитку Інтернет-торгівлі в ЄС

Брюссель. 6 березня. УНІАН. Єврокомісія відзначає, що регуляторні бар’єри стримуть розвиток Інтернет-торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді, представленій комісаром ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєною КУНЄВОЮ 5 березня.

Згідно з результатами проведених Комісією досліджень, з 2006 по 2008 роки частка громадян ЄС, які хоча б один предмет придбали за допомогою Інтернету зросла з 27% до 33%. В окремих країнах, таких як Великобританія, Франція та Німеччина, частка людей, що купували товари через Інтернет в 2008 році перевищила 50%. При цьому, в північноєвропейських країнах, таких як Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія частка людей, що здійснювали покупки товарів через Інтернет становила 91% в 2008 році.

Водночас, відзначає Єврокомісія, існують певні бар’єри, що стримують розвиток Інтернет-торгівлі. Частиною розвиток Інтернет-торгівлі стримується географічною сегментацією, коли торговці з окремих країн чи регіонів відмовляють у продажу товарів клієнтам з інших регіонів чи країн. Крім того, негативний вплив на розвиток Інтернет-торгівлі має і лінгвістичний бар’єр, хоча на сьогодні, за даними Єврокомісії, 60% торговців в Інтернеті вже пропонують послуги більше, ніж однією мовою.

Водночас, стримують розвиток Інтернет-торгівлі і регуляторні бар’єри, а саме різні законодавства про захист прав споживачів, правила сплати ПДВ, законодавство про захист прав інтелектуальної власності тощо.

До вересня цього року комісар ЄС з питань захисту прав споживачів М.КУНЄВА планує детально вивчити існуючі бар’єри на ринку з тим, щоб запропонувати законодавчі пропозиції для їх зменшення.