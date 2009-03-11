Єврокомісія підозрює EDF у порушенні монопольного законодавства

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Єврокомісія підозрює французьку EDF у зловживанні домінуючою позицією на ринку.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, 10 березня представники комісії провели неоголошені перевірки в приміщеннях компанії – найбільшого виробника та постачальника електроенергії у Франції.

Єврокомісія вирішила провести перевірки, оскільки підозрює компанію у порушенні статті 82 Угоди ЄС, в тому числі, в питанні підвищення оптових цін на електроенергію.

Неоголошені перевірки є попереднім етапом проведення розслідування про порушення законодавства ЄС.