В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріан Фішер-Буль
20:48, 15 березня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо спрощення Спільної сільськогосподарської політики. Комюніке представляє собою опис тих досліджень, що були проведені протягом трьох років Комісією, а також містить пропозиції щодо подальших кроків для спрощення спільної сільськогосподарської політики ЄС.
Дата проведення: 18 березня 2009 року Час початку: 13-00
Час початку: 13-00
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