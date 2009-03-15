В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріан Фішер-Буль

20:48, 15 березня 2009
Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо спрощення Спільної сільськогосподарської політики. Комюніке представляє собою опис тих досліджень, що були проведені протягом трьох років Комісією, а також містить пропозиції щодо подальших кроків для спрощення спільної сільськогосподарської політики ЄС.

Дата проведення: 18 березня 2009 року

Час початку: 13-00

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