В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріан Фішер-Буль

В ході прес-конференції комісар представить Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо спрощення Спільної сільськогосподарської політики. Комюніке представляє собою опис тих досліджень, що були проведені протягом трьох років Комісією, а також містить пропозиції щодо подальших кроків для спрощення спільної сільськогосподарської політики ЄС.

Дата проведення: 18 березня 2009 року Час початку: 13-00