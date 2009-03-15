В Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання промисловості Гунтера Ферхойгена

В ході прес-конференції комісар представить пропозиції Єврокомісії щодо подлання проблеми невчасних платежів в Європі, зокрема, бюджетними установами. Єврокомісія запропонує змінити Директиву від 2000 року, збільшивши інструментарій кредиторів для швидшого отримання платежів. За оцінками Єврокомісії, щорічно через проблему невчасних платежів позбавляються робочих місць 450 тис. осіб.

Дата проведення: 18 березня 2009 року Час початку: 12-30