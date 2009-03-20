Єврокомісія зможе більше кредитувати країни поза зоною євро

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Лідери країн Європейського Союзу удвічі збільшили можливість Єврокомісії надавати кредити країнам – членам ЄС, що не входять до єврозони.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції по завершенні засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), прем’єр-міністр головуючої у ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.

«Ми вирішили удвічі - до 50 млрд. євро - збільшити допомогу країнам – членам ЄС на підтримку платіжного балансу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія наприкінці минулого року виступила з пропозицією удвічі збільшити її можливості надавати кредити країнам – членам ЄС, що не є членами зони євро – з 25 до 50 млрд. євро.

На сьогодні такі кредити Єврокомісія уже надала Угорщині та Латвії на загальну суму 9,6 млрд. євро, а також розглядає заявку Румунії.