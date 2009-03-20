Франція надіслала запит на вступ до військового блоку НАТО

Київ. 20 березня. УНІАН. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ надіслав офіційний запит щодо відновлення його країни у військовій структурі НАТО після 43-річної перерви, повідомляють офіційні джерела.

Як передає Gazeta.ru, лист генсекові НАТО Яапу де Хооп Схефферу був надісланий під час саміту ЄС у Брюсселі.

Повернення Франції у військову структуру НАТО приурочене до 60-річного ювілею організації, який відзначатиметься за два тижні. Тепер альянс має вирішити, які командні пости вона отримає. Франція сподівається отримати дві позиції – у Норфолку (Вірджинія) і португальському Лісабоні.