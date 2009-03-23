Ющенко каже, що Україна має політичну волю для реформ в енергетиці

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що Україна має єдину політичну волю для наведення порядку в енергетичній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав у своєму виступі на Міжнародній інвестиційній конференції з модернізації української газотранспортної системи.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україні невигідна непрозорість у питанні транзиту енергоносіїв.

«Це використовується проти України і проти всієї європейської спільноти. Нам потрібно робити уроки, в тому числі і з тих подій, які бути на початку року», - сказав Президент.

Він підкреслив, що Україна хоче модернізувати газотранспортну систему, аби гарантувати якість її роботи на рівні всіх можливих світових стандартів.

«Ми життєво зацікавлені, щоб споживач у режимі реального часу і простору завжди і всюди знав, де знаходиться і яким чином переміщується куплений ним товар», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Ми хочемо остаточно навести порядок у цій сфері (транзиту газу – УНІАН), удосконалити її (ГТС – УНІАН) роботу, відмести будь-які корупційні схеми, прибрати найменші можливості для політичного тиску і збільшити спільну економічну вигоду», - сказав Президент.

Він підкреслив, що для цього дуже важливо створити чіткий механізм реалізації, забезпечити постійний супровід та безперебійне виконання рішень, фінансування.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна добре усвідомлює відповідальність, яка випливає зі стратегічного значення української ГТС. Він нагадав, що понад третина тих обсягів газу, які отримують європейські країни, транспортується через Україну.