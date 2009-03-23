Росія вважає ”газову” декларацію політичною

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО переконаний, що сьогоднішня газова декларація України і ЄС підписана з політичних мотивів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це С.ШМАТКО заявив сьогодні журналістам на прес-конференції.

«Ми впевнені в тому, що формат конференції, підписаний документ, мали політичні мотиви», - сказав міністр.

Він відзначив, що Росію хоч і запросили брати участь у Міжнародній інвестиційній конференції з модернізації української газотранспортної системи, проте не запропонували їй брати участь у підготовці підсумкового документа конференції.

Водночас, за його словами, у підписаній сьогодні декларації йдеться не лише про модернізацію української ГТС, а й залучення України до юридичного простору Євросоюзу у г7алузі енергетики.

Крім того, в документі міститься згадування про узгоджені підходи України і ЄС до зміни принципів транзиту газу через територію України.

«І це вже безпосередньо зачіпає інтереси Росії і «Газпрому», - заявив С.ШМАТКО.

Він відзначив, що цього не могли не розуміти ні в Брюсселі, ні в Києві.

При цьому російський міністр висловив сумнів в ефективності підписаної сьогодні декларації для України.