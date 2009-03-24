ЄС залишився без голови
20:34, 24 березня 2009Новини ЄС
0 0
Нижня палата чеського парламенту відправила прем’єр-міністра Мірека ТОПОЛАНЕКА у відставку. За недовіру уряду проголосували 101 депутат з 200.
Брюссель. 24 березня. УНІАН. Нижня палата чеського парламенту відправила прем’єр-міністра Мірека ТОПОЛАНЕКА у відставку.
Як повідомляє AFP, за недовіру уряду проголосували 101 депутат з 200. Таким чином, уряд має піти у відставку.
Чехія зараз є головуючою країною в Європейському Союзі і, відповідно до чеського законодавства, саме М.ТОПОЛАНЕК очолював до цього часу Раду ЄС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter