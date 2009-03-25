У січні в ЄС зареєстроване негативне сальдо зовнішньої торгівлі

Брюссель. 25 березня. УНІАН. За попередніми оцінками, у січні 2009 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становитиме 10,5 млрд. євро, негативне сальдо зовнішньої торгівлі всіх 27-ми країн-членів ЄС (ЄС-27) становитиме 26,3 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У січні 2008 року в зоні євро було негативне сальдо зовнішньої торгівлі в 11,1 млрд. євро. У грудні 2008 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становило 1,7 млрд. євро проти негативного сальдо в 4,5 млрд. євро у грудні-2007.

В ЄС-27 у січні 2008 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило 30,3 млрд. євро. У грудні-2008 баланс становив -11,0 млрд. євро проти -17,7 млрд.євро у грудні-2007.

В 2008 році в єврозоні було негативне сальдо зовнішньої торгівлі в 38,9 млрд. євро, в ЄС-27 – негативне в 242,1 млрд. євро.