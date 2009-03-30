В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніти Ферреро-Вальднер

В ході прес-конференції комісар представить пакет доповідей щодо оцінки прогресу країнами-сусідами ЄС у виконання Планів дій в рамках Європейської політики сусідства. Комісія, зокрема, схвалить доповіді щодо Вірменії, Азербайджану, Єгипту, Грузії, Ізраїлю, Йорданії, Лівану, Молдови, Марокко, Палестинської автономії, Тунісу та України. Дата події: 23 квітня 2009 року Час початку: 12-15.

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