Річна інфляція в зоні євро у березні впаде до 0,6%

Брюссель. 31 березня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у березні 2009 року (березень-2009 до березня-2008) в зоні євро становитиме 0,6%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У лютому 2009 року річна інфляція становила в єврозоні 1,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,7%.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.