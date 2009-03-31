Річна інфляція в зоні євро у березні впаде до 0,6%
19:05, 31 березня 2009Новини ЄС
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Очікують в Євростаті
Брюссель. 31 березня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у березні 2009 року (березень-2009 до березня-2008) в зоні євро становитиме 0,6%.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У лютому 2009 року річна інфляція становила в єврозоні 1,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,7%.
До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.
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