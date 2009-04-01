У Парижі збереться міжурядова комісія Україна-Франція

Київ. 1 квітня. УНІАН. Чергове, п`яте, засідання українсько-французької міжурядової Комісії з питань економічного співробітництва планується провести 29 квітня в Парижі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, плани проведення засідання цієї комісії вчора обговорили в Києві міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН і посол Франції в Україні Жак ФОР.

Посол Франції висловив зацікавленість у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема шляхом реалізації Дорожньої карти двосторонніх відносин на період 2008-2009 рр., а також укладання наприкінці 2009 року нового документа на 2010-2011 роки.

Учасники зустрічі обговорили стан і перспективи двосторонньої торгово-економічної співпраці.

Під час зустрічі Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що Україна високо цінує активну і конструктивну позицію Франції, спрямовану на підтримку євроінтеграційних прагнень України.

Б.ДАНИЛИШИН і Ж.ФОР обговорили перспективні напрямки співпраці, зокрема, енергозбереження, сільське господарство, реформування транспортної інфраструктури, співпраця в рамках проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Учасники зустрічі відзначили також великий потенціал інвестиційної співпраці.

Довідка УНІАН. Франція посідає 8-е місце як торговий партнер України, поступаючись Росії, Німеччині, Туреччині, Польщі, Італії, Великобританії і США.

За 2008 рік український експорт до Франції зріс на 5,7% і складав 513,5 млн. дол. США, імпорт зріс на 26,5% - до 1683 млн. дол. Загальний обсяг двосторонньої торгівлі досяг минулого року 2 млрд. 196 млн. дол.