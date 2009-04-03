Ім`я нового Генсека НАТО може бути назване сьогодні

Страсбург. 3 квітня. УНІАН. Ім’я нового Генерального секретаря НАТО може бути назване сьогодні ввечері.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні перед початком самміту НАТО канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ. При цьому німецький канцлер висловила підтримку призначенню на цю посаду чинного прем’єр-міністра Данії Андерса Фога РАСМУССЕНА.

“Я думаю, що А.РАСМУССЕН був би чудовим вибором. Якщо ми його оберемо, він буде дуже сильним Генеральним секретарем”, - сказала німецький канцлер у Баден-Бадені, де сьогодні проходить робоча вечеря лідерів країн-членів НАТО.

Проти кандидатури прем’єра Данії виступала Туреччина, незадоволена тим, що кілька років тому саме в датських газетах були надруковані карикатури на пророка Мухаммеда, які викликали хвилю протесту в ісламських країнах світу.