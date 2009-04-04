НАТО направить до Афганістану додатково 5 тис. військових

Страсбург. 4 квітня. УНІАН. Лідери НАТО домовилися направити до Афганістану додатково 5 тис. військових.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам після завершення самміту НАТО речник Білого дому Роберт ГІББС.

За його словами, додаткові війська братимуть участь у навчанні афганської поліції та в забезпеченні безпеки напередодні і під час президентських виборів в країні.

За словами Р.ГІББСА, 900 додаткових військових будуть направлені Великобританією, по 600 – Німеччиною та Італією. Крім того, про готовність направити додаткові сили заявили Франція та Німеччина.