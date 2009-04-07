Краще вносити поправку в Конституцію, ніж переписувати її

Київ. 7 квітня. УНІАН. Доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД вважає, що більш ефективним шляхом реформування Конституції є внесення поправок до неї, а не зміна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам у Києві.

«Більш ефективним шляхом реформування Конституції є внесення поправок, як і рекомендує Венеціанська комісія, а не розробка нової… Оскільки цей варіант буде більш швидше прийнятий», - сказала Р.ВОЛЬВЕНД, зауваживши при цьому, що особисто вона має певні побоювання, що процес конституційної реформи в Україні може затягнутися на довше, ніж українці і політики цього хотіли.

За словами Р.ВОЛЬВЕНД, найбільших вдосконалень потребують розділи Конституції, які стосуються розподілу владних повноважень, незалежності судової влади і, «звичайно, існування дієвої системи противаг (мається на увазі гілок влади – УНІАН)”.