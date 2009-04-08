ЄК не має реакції на обвинувачення Молдовою Румунії

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Європейська комісія поки не має реакції на звинувачення Президента Молдови Володимира ВОРОНІНА на адресу Румунії у підготовці державного перевороту в республіці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Крістіан ХУМАНН.

«Зараз у Кишиневі відбувається зустріч голів місій країн-членів ЄС, в якій також бере участь спеціальний представник ЄС Кальман МІЖЕЙ і на якій обговорюється ситуація в країні», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи отримає Молдова запрошення на установчій самміт «Східного партнерства» після звинувачень Президента на адресу однієї з країн-членів ЄС, представник Єврокомісії зазначила, що до сьогодні жодній країні ще не направлене запрошення для участі у самміті, а вирішувати це питання має чеське президентство ЄС разом з країнами-членами євроспільноти.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня у Кишиневі розпочалися масові акції протесту, які тривали 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, згідно з якими Комуністична партія, очолювана Президентом В.ВОРОНІНИМ, отримала 50% голосів.

Ряд мітингувальників, окрім відміни підсумків виборів, вимагали приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі

Внаслідок заворушень у Кишиневі майже повністю розгромлені будівлі президентської адміністрації і парламенту.

Сьогодні, 8 квітня, В.ВОРОНІН заявив про введення візового режиму з Румунією. Він вважає масові акції протесту спробою державного перевороту.

”Коли прапор Румунії був піднятий над робочою резиденцією Президента, стали зрозумілі антидержавницькі погляди опозиції. Ясно, що вчора була зроблена спроба перевороту”, - заявив В.ВОРОНІН.

Він вважає, що Румунія причетна до всіх подій, що відбуваються в країні. ”В усіх процесах, що відбуваються у нас, замішана Румунія. Терпіння теж має межі. Нам відомі автори цих подій, частина з них втекла”, - заявив В.ВОРОНІН.