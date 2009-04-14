Європейці зневірилися в Європарламенті

Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Заплановані на червень вибори до Європарламенту можуть відбутися за надзвичайно низької явки виборців.

Як передає AFP, про це свідчать результати опитування, проведеного у січні-лютому цього року.

Згідно з результатами, лише 34% респондентів заявили про намір прийти до виборчих дільниць. При цьому, 53% опитаних заявили про те, що не цікавляться європейськими виборами.

62% опитаних зазначили, що не бачать причин іти голосувати, оскільки навряд чи може змінити щось на краще для їхнього життя. 55% заявили, що Європарламент недостатньо вирішує питань, які безпосередньо стосуються громадян ЄС.

Опитування було проведено в 27-ми країнах-членах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Європарламенту мають відбутися в Європі 7 червня цього року.

В 2004 році у виборах взяли участь 45,7% виборців.