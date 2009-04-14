Європейці зневірилися в Європарламенті
Голосувати на виборах готовий лише кожен третій
Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Заплановані на червень вибори до Європарламенту можуть відбутися за надзвичайно низької явки виборців.
Як передає AFP, про це свідчать результати опитування, проведеного у січні-лютому цього року.
Згідно з результатами, лише 34% респондентів заявили про намір прийти до виборчих дільниць. При цьому, 53% опитаних заявили про те, що не цікавляться європейськими виборами.
62% опитаних зазначили, що не бачать причин іти голосувати, оскільки навряд чи може змінити щось на краще для їхнього життя. 55% заявили, що Європарламент недостатньо вирішує питань, які безпосередньо стосуються громадян ЄС.
Опитування було проведено в 27-ми країнах-членах ЄС.
Як повідомляв УНІАН, вибори до Європарламенту мають відбутися в Європі 7 червня цього року.
В 2004 році у виборах взяли участь 45,7% виборців.