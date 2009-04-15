Українці, що працюють за кордоном, можуть платити внески в ПФ

Київ. 15 квітня. УНІАН. Українці, які працюють за кордоном, зможуть добровільно робити внески до Пенсійного фонду (ПФ) на солідарному рівні, щоб період роботи за кордоном було зараховано до страхового стажу.

Це передбачено постановою Пенсійного фонду від 10 березня 2009 р. №10-1, розміщеному на офіційному сайті Міністерства праці та соціальної політики.

Як говориться в повідомленні прес-служби міністерства, на сьогодні 1,5 млн. громадян України працюють за кордоном. Період їхньої роботи за кордоном не враховується при вирахуванні їхніх пенсій в Україні. «Зокрема, це стосується тих громадян, які працюють за кордоном у країнах, з якими не підписані відповідні договори», - говориться в повідомленні прес-служби. Такі працівники позбавлені пенсійних прав, а ПФ недоотримує внески на пенсійне страхування.

Згідно з постановою ПФ, українці, які хочуть робити внески на пенсійне страхування, подають заяву до Пенсійного фонду через Інтернет, через контакт-центр ДП ”Інформаційний центр персоніфікованого обліку ПФ».

Передбачається, що особи, які хочуть взяти участь в пенсійному страхуванні, можуть почати сплату страхових внесків без повідомлення ПФ про такий намір. При цьому договір про добровільну участь може бути підписано в строк не пізніше одного року з дати здійснення першого платежу.

Розміри страхових внесків встановлюються в договорі і визначаються платниками самостійно, але не менше мінімального і не більше максимального страхового внеску.

Термін участі в пенсійному страхуванні має становити не менш як 1 рік.

Страхові внески, перераховані у валюті, будуть зараховані в ПФ у гривнях за курсом Нацбанку на момент перерахування.