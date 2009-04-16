Дипломати України поїдуть до постраждалих від землетрусу в Італії

Київ. 16 квітня. УНІАН. Посольство України в Італії досягло домовленості зі штабом по ліквідації наслідків землетрусу в районі Абруццо про відрядження 16-17 квітня до Аквіли двох українських дипломатів для зустрічі з громадянами України та надання їм консульської допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, посольство підтримує постійний зв’язок із центральними та регіональними органами влади Італії з питань захисту населення, лікарнями, де перебувають постраждалі громадяни України.

За наявною у дипустанові інформацією, італійська сторона оперативно забезпечує постраждалих усім необхідним. Зі свого боку, посольство продовжує збір інформації щодо постраждалих громадян України, їхніх потреб і місць тимчасового розташування. Станом на 15 квітня повну інформацію отримано стосовно 30 наших співвітчизників.

У взаємодії з керівниками українських громадських об’єднань в Італії та осередком УГКЦ планується проведення акції із вшанування пам’яті українців - жертв землетрусу та збору пожертвувань для постраждалих від стихійного лиха співвітчизників, які будуть передані до Центру допомоги громадянам України при посольстві.

Як повідомляв УНІАН, у результаті землетрусу в регіоні Абруццо в ніч з 5 на 6 квітня та повторних поштовхів 7 квітня, повністю зруйноване місто Аквіла. За даними МЗС, двоє громадян України загинули. Загалом кількість жертв сягає 1500 осіб, понад 70 тис. осіб втратили свої домівки.

14 травня УНІАН повідомив про те, що українці в Італії вважають, що Україна у ситуації після землетрусу продемонструвала байдужість до своїх співвітчизників. Після чого МЗС заявив про безпідставність таких обвинувачень, а за свідченнями очевидців, українські дипломати почали конактувати з постраждалими.