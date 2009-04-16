У березні річна інфляція в зоні євро знизилася

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. У березні 2009 року річна інфляція (березень до березня) в зоні євро становила 0,6% проти 1,2% у лютому 2009 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,3% проти 1,8% у лютому-2009.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з лютим, у березні-2009 було зареєстровано інфляцію в єврозоні в 0,4%, в ЄС-27 - в 0,3%.

У березні 2009 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-0,7%), Португалії (-0,6%), а також Люксембургу (-0,3%).

Найбільша річна інфляція у березні 2009 року була зафіксована в Латвії (7,9%), Литві (7,4%) та Румунії (6,7%).

Головними компонентами річної інфляції у березні 2008 року в єврозоні стали алкоголь та тютюнготельний та ресторанний бізнеси.

У березні 2008 року річна інфляція становила 3,6% в зоні євро та 3,8% в ЄС-27.