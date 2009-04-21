Європейці підтримують координовану боротьбу з кризою

Брюссель. 21 квітня. УНІАН. Дві третини європейців виступають за скоординовані дії на рівні ЄС для подолання фінансової кризи.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного у середині січня – середині лютого на замовлення Європарламенту і представлені 20 квітня у Страсбурзі.

81% опитаних вважають, що фінансова криза матиме суттєві наслідки для європейської економіки, у той час, як 58% респондентів зазначили, що вже відчули ці наслідки на своєму житті.

Ще дві третини опитаних вважають, що заходи, які обговорюються на загальноєвропейському рівні щодо посилення координації в сфері економічної та фінансової політики та посилення фінансового нагляду є ефективними.

Загалом, європейці більше довіряють загальноєвропейським органам влади, як більш дієздатним у подоланні кризи. Так, 17% респондентів вважають за краще, щоб з кризою боровся ЄС і лише 14% - національні уряди. Ще більшу підтримку має “велика вісімка” – їй перевагу у розв’язанні кризи віддали 25% опитаних.