Європейці підтримують координовану боротьбу з кризою
60% вж відчули наслідки кризи на собі
Брюссель. 21 квітня. УНІАН. Дві третини європейців виступають за скоординовані дії на рівні ЄС для подолання фінансової кризи.
Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного у середині січня – середині лютого на замовлення Європарламенту і представлені 20 квітня у Страсбурзі.
81% опитаних вважають, що фінансова криза матиме суттєві наслідки для європейської економіки, у той час, як 58% респондентів зазначили, що вже відчули ці наслідки на своєму житті.
Ще дві третини опитаних вважають, що заходи, які обговорюються на загальноєвропейському рівні щодо посилення координації в сфері економічної та фінансової політики та посилення фінансового нагляду є ефективними.
Загалом, європейці більше довіряють загальноєвропейським органам влади, як більш дієздатним у подоланні кризи. Так, 17% респондентів вважають за краще, щоб з кризою боровся ЄС і лише 14% - національні уряди. Ще більшу підтримку має “велика вісімка” – їй перевагу у розв’язанні кризи віддали 25% опитаних.