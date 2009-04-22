Брюссель. 22 квітня. УНІАН. 23 квітня в Брюсселі відбудеться донорська конференція для Сомалі.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Головною метою конференції є зібрання грошей для посилення безпеки в країні, що, у свою чергу, має сприяти боротьбі з піратством поблизу берегів Сомалі.

Конференція організовується Єврокомісією під патронатом ООН та у співпраці з Африканським Союзом.

Передбачається, що в конференції візьмуть участь Генеральний секретар ООН Бан КІ-МУН, Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА, Генеральний секретар Ліги арабських держав Амр МУССА та інші високопосадовці.

В ході конференції планується домовитися про надання додаткової допомоги країні на суму в 200 млн. євро.