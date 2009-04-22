Три кораблі ВМС у морі перевіряють на відповідність стандартам НАТО

Севастополь. 22 квітня. УНІАН. Три кораблі Військово-морських сил Збройних Сил України сьогодні вийшли з Севастополя у море для їхньої перевірки за стандартами НАТО.

На борту українських кораблів перебувають представники країн-членів НАТО та країн-партнерів. Крім того, у заході бере участь санітарний літак Ан-26 «Віта» Повітряних сил Збройних Сил України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, протягом дня фрегат «Гетьман Сагайдачний» з вертольотом Ка-27пр, корвет «Тернопіль» і великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» проведуть навчання з універсальної оборони, тактичне маневрування та передачу вантажів на ходу, тренування з організації буксирування пошкодженого корабля, корабельні навчання з радіаційного, бактеріологічного та хімічного захисту.

У рамках цього заходу екіпажі кораблів, вертольота та літака проводять самооцінку 1-го рівня за стандартами Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляв УНІАН, делегація фахівців 19 країн-членів НАТО та країн-партнерів прибула до Військово-морських сил України 15 квітня. Метою візиту іноземних військовослужбовців є проведення оцінки 1-го рівня за стандартами Північноатлантичного альянсу фрегата «Гетьман Сагайдачний» з вертольотом Ка-27пр, корвета «Тернопіль», великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», а також санітарного літака Ан-26 «Віта».

Ще одним заходом, що відпрацьовується під час візиту, стало відкриття 15-го курсу підготовки експертів з питань проведення оцінки 1-го рівня за стандартами НАТО в рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей.

15-й курс підготовки експертів з питань проведення оцінки 1-го рівня за стандартами НАТО завершиться 24 квітня.