Ющенко хоче корекції візового режиму з ЄС

Київ. 22 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за коригування візового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив на вигідності відміни Україною з 2005 року візового режиму для громадян країн-членів ЄС. Він зазначив, що за цей час з країн-членів ЄС в Україну приїхало у 2,7 разів більше людей, ніж до цього часу, що дозволило Україні збільшити свої прибутки, зокрема, за рахунок туристів.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що завдяки збільшенню кількості туристів з країн ЄС Україна отримала більше прибутків, ніж доходи Міністерства закордонних справ з візових зборів.

Разом з цим, Президент вважає, що візовий режим має бути модифікований. Він пояснив, що проблема полягає в тому, що частина посольств країн-членів ЄС дозволила оформлювати візи громадянам України через посередницькі структури, що підвищило вартість віз. В.ЮЩЕНКО нагадав, що Україна неодноразово інформувала про це європейські структури. Президент зазначив, що продовжуватиме контролювати це питання, і переконаний, що найближчим часом взаємовигідний варіант розв’язання проблеми буде знайдено.

Він також нагадав, що 4 червня Україна підписує з ЄС план переговорів про перехід на безвізовий режим. Президент запевнив, що докладе всіх зусиль для успіху цих переговорів.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ 4 квітня заявив, що безвізовий режим України з Європою може бути скасовано найближчим часом, можливо, навіть до 7 травня. За його словами, таке рішення може бути прийнято через скарги правоохоронних органів на зростання кількості педофілів та маніяків, що прибувають до України з ЄС. Крім того, на переконання представника Президента, такі дії мали б підштовхнути європейців скасовувати візи для громадян України.

Подібні заяви були також озвучені ще кількома посадовцями Секретаріату Президента України.

20 квітня джерело в Єврокомісії повідомило УНІАН, що відновлення Україною візового режиму для громадян Євросоюзу може негативно вплинути на переговори про скасування візового режиму між сторонами.

Україна ввела безвізовий режим з ЄС у 2005 році. З жовтня 2008 року Україна та ЄС ведуть переговори про введення безвізового режиму для українців з боку ЄС.