Єврокомісія відстежує ситуацію зі свинячим грипом

Брюссель. 27 квітня. УНІАН. Єврокомісія стежить за розвитком ситуації зі свинячим грипом на американскьому континенті.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у коментарі Президента Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ, текст якого передано УНІАН.

“Комісія відстежує ситуацію зі свинячим грипом разом з країнами-членами та у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я”, - зазначається у коментарі.

Президент Єврокомісії також повідомив, що разом з чеським Президентством в ЄС готується проведення надзвичайного засідання Ради міністрів з питань охорони здоров’я ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у Мексиці від свинячого грипу на сьогодні померли 103 особи, 1614 госпіталізовані з симптомами хвороби. У США цим вірусом заразилися 20 осіб, у Канаді - шестеро.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання в Мексиці має ”потенціал пандемії”.