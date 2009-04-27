Європейцям не радять їздити до Мексики

Брюссель. 27 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ радить не подорожувати до місць, в яких виявлено спалах свинячого грипу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в її відеокоментарі, продемонстрованому сьогодні журналістам на брифінгу в Брюсселі.

“Я можу порадити утримуватися від подорожей до країн, де зареєстровано спалах”, - сказала комісар.

Водночас, А.ВАССІЛІУ закликала всіх, хто перебуває у місцях спалаху хвороби при виявлені перших ознак захворювання звертатися по медичну допомогу.

“Це може стати глобальним викликом”, - зазначила комісар, наголосивши, що Єврокомісія готова запровадити всі необхідні заходи для протидії поширенню хвороби, в тому числі, з урахуванням досвіду, отриманого під час боротьби з пташиним грипом.

Як повідомляв УНІАН, у Мексиці від свинячого грипу на сьогодні померли 103 особи, 1614 госпіталізовані з симптомами хвороби. У США цим вірусом заразилися 20 осіб, у Канаді - шестеро.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання в Мексиці має ”потенціал пандемії”.